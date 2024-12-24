拜登已簽署2025年《國防授權法》 授權國防支出8950億美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-24 21:50

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美國總統拜登周一 (23 日) 簽署了 2025 財政年度的國防授權法案 (NDAA)，授權國防支出 8950 億美元。儘管該法案包含了一些拜登強烈反對的條款，例如限制為跨性別兒童提供醫療服務，但這項法案最終獲得了兩黨的支持並在參眾兩院通過。

參議院上周以 85 比 14 的投票通過該法案後，將該法案轉交給拜登。法案還將資源用於對中國採取更具對抗性的做法，包括建立一個基金，可用於向台灣輸送軍事資源，就像美國支持烏克蘭的方式一樣。它還投資包括人工智慧在內的新軍事技術，並支援美國的彈藥生產。

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不過，其中最引發政治爭議的部分，仍是禁止軍方的 Tricare 醫療保健系統為 18 歲以下的未成年人支付可能導致絕育的性別不安治療費用。這項條款是由眾議院議長 Mike Johnson 堅持加入的，他認為將資金用於跨性別者的醫療保健會分散軍方核心任務的注意力。

拜登表示，他堅決反對針對跨性別兒童醫療保健的條款，認為這是基於性別認同而針對特定群體，並干涉了父母為孩子決定最佳護理方式的權利。他也指出，這項條款會損害美軍招募和留住人才的能力。

此外，許多 LGBTQ+ 和倡導組織反對這項措施，認為它將剝奪跨性別青年可能獲得的救命護理，並迫使有跨性別子女的軍人離開軍隊。

儘管存在爭議，但這項法案仍然包括了一些重要的條款，例如：

初級士兵加薪 14.5%，其他士兵加薪 4.5%。

採取更具對抗性的方式來應對中國，包括設立一項基金，可用於向台灣提供軍事資源，類似於美國對烏克蘭的支持方式。

投資新軍事技術，包括人工智慧，並加強美國的彈藥生產。

禁止軍方購買中國產品，包括從軍用小賣部的中國大蒜到無人機技術。

民主黨議員對跨性別醫療保健的條款表示不滿，大多數人在眾議院投票反對最終法案。相較之下，參議院的民主黨議員對此條款的抵制情緒較低，只有 10 名民主黨人投了反對票。