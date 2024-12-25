車廠紛紛「上貢」！豐田將為川普就職典禮捐贈100萬美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 09:10
日本汽車大廠豐田發言人周二（24 日）表示，豐田北美分公司將向美國總統當選人川普明年 1 月 20 日的就職典禮捐贈 100 萬美元，就在前一天，福特和通用也表示將捐贈同樣數額的資金。
據《路透社》周二報導，福特和通用還將為川普就職典禮提供車隊，豐田則表示，不打算這樣做。
川普提議對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收關稅，將影響到在北美營運的許多汽車製造商，包括豐田，該公司在墨西哥生產豐田 Tacoma 皮卡。
像豐田這樣有份量的車廠，與新上任總統建立良好關係，可能意味著在川普政府未來政策制定過程中能夠獲得更有利的待遇。
數據顯示，今年上半年，在整個北美乘用車市場，豐田的市占率為 15％，僅次於通用的 16％。
標普全球（S&P Global） 在 11 月底發布的報告顯示，如果美國對歐洲、加拿大和墨西哥徵收高額關稅，美國和歐洲汽車製造商的年度核心利潤可能最多損失 17%。
川普還打算廢除現任總統拜登在電動車和排放方面的許多政策，這可能會打擊汽車製造商的電動車銷售量。
隨著川普即將上台，大型科技公司之前已掀起了一股為川普「上貢」的風潮。亞馬遜 (AMZN-US) 、臉書母公司 Meta(META-US) 等巨擘紛紛為川普就職典禮捐款。OpenAI 執行長 Sam Altman 甚至表示，將自掏腰包捐贈同樣的數額。
川普曾威脅要打擊大型科技平台。此外，川普的關稅提議也讓依賴外國供應鏈的美國科技硬體製造商感到不安。
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