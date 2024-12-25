車廠紛紛「上貢」！豐田將為川普就職典禮捐贈100萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 09:10

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日本汽車大廠豐田發言人周二（24 日）表示，豐田北美分公司將向美國總統當選人川普明年 1 月 20 日的就職典禮捐贈 100 萬美元，就在前一天，福特和通用也表示將捐贈同樣數額的資金。

據《路透社》周二報導，福特和通用還將為川普就職典禮提供車隊，豐田則表示，不打算這樣做。

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川普提議對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收關稅，將影響到在北美營運的許多汽車製造商，包括豐田，該公司在墨西哥生產豐田 Tacoma 皮卡。

像豐田這樣有份量的車廠，與新上任總統建立良好關係，可能意味著在川普政府未來政策制定過程中能夠獲得更有利的待遇。

數據顯示，今年上半年，在整個北美乘用車市場，豐田的市占率為 15％，僅次於通用的 16％。

標普全球（S&P Global） 在 11 月底發布的報告顯示，如果美國對歐洲、加拿大和墨西哥徵收高額關稅，美國和歐洲汽車製造商的年度核心利潤可能最多損失 17%。

川普還打算廢除現任總統拜登在電動車和排放方面的許多政策，這可能會打擊汽車製造商的電動車銷售量。

隨著川普即將上台，大型科技公司之前已掀起了一股為川普「上貢」的風潮。亞馬遜 (AMZN-US) 、臉書母公司 Meta(META-US) 等巨擘紛紛為川普就職典禮捐款。OpenAI 執行長 Sam Altman 甚至表示，將自掏腰包捐贈同樣的數額。