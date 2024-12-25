一文讀懂：為啥近百年來美國總統一直垂涎格陵蘭島？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 08:10

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近幾天來，美國總統當選人川普屢屢提出擴張美國版圖的主張，包括收購丹麥格陵蘭島自治區的訴求。儘管丹麥和格陵蘭島的官員一再否認這個島會被出售，但川普的舉動無疑再次喚起了全球對這塊冰封島嶼的關注。

川普在宣布提名知名科創企業家、PayPal 和 Founders Fund 共同創始人霍威出任美國駐丹麥大使的帖子中，以所謂的「國家安全」為藉口，聲稱「美國絕對有必要擁有和控制格陵蘭島」。

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事實上，川普並不是第一個有意花錢買下格陵蘭島的美國總統，很可能也不會是最後一個。

1946 年二戰剛結束後不久，美國的確開出過報價：前總統杜魯門曾向丹麥開價，以 1 億美元等值的黃金，附帶一塊阿拉斯加油田的權益，交換格陵蘭島。

格陵蘭島在哪裡？

作為地球上最大的島，格陵蘭島位於加拿大東北部，面積大約是美國德克薩斯州的 3 倍。由於絕大多數面積終年被冰雪覆蓋，人口只有 5.7 萬人左右。雖然地理上距離北美更近，但傳統上被視為歐洲區域。

在過去 200 多年裡，格陵蘭島一直是丹麥王國的自治領地，目前內政問題由格陵蘭島自治政府自行管理，外交、國防問題則交給丹麥解決。格陵蘭島的居民是丹麥公民，在丹麥國會擁有兩個席次。

川普為何想買格陵蘭島？

對於美國而言，格林蘭島所在的位置，具有軍事、資源和（未來）貿易三重吸引力。

美國太空軍揭露，美軍在格陵蘭島上設有皮圖菲克太空基地，作為飛彈防禦和太空監視任務的戰略要地，自冷戰時期設立至今。

同時，根據英國皇家化學學會的調查報告，格陵蘭島不僅佔地面積巨大，而且各種資源儲量豐富，除了石油，那裡也有釹、鋱等稀土礦物。

最後，則是更重要的「北極航道」。隨著地球變暖，北極冰封區域減少也給未來全球貿易帶來的新的變數——未來亞歐貿易未必走蘇伊士運河，而是可以通過白令海峽穿越北冰洋直達，不論走哪條航線，幅員遼闊的格陵蘭島都是繞不開的一站。