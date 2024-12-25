〈貴金屬盤後〉市場靜待明年Fed舉措 假期走勢平靜穩定

鉅亨網編譯許家華 2024-12-25 06:08

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黃金周二 (24 日)價格在假期清淡的交易中趨於穩定，投資者期待聯準會 (Fed) 的利率策略和當選總統川普的關稅政策，這可能會影響明年金價的走勢。

現貨黃金上漲 0.1% 至每盎司 2616.88 美元。

美國黃金期貨收盤上漲 0.3%，至 2635.50 美元。

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OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「當前橫盤走勢似乎主要是低流動性環境所推動。」

黃金在 2024 年表現出色，漲幅達 27%，預計將創下 2010 年以來的最佳表現。

Vawda 補充道：「2025 年可能會出現類似的反彈，但這在很大程度上取決於地緣政治的發展。如果沒有出現意外的地緣政治干擾，在持續的風險和貿易戰擔憂的推動下，基本上黃金價格應會在每盎司 2800 美元左右。」

分析師先前預測，黃金在 2024 年連續創下歷史新高，這將為 2025 年奠定基礎，在央行持續購買、地緣政治緊張局勢加劇和聯準會降息的推動下，出現類似的漲勢。

然而，隨著美元在「川普樂觀情緒」下走強，黃金上漲動能在 11 月初開始減弱。

川普將於 1 月重返白宮，美國投資者正準備迎接 2025 年的重大政策轉變，包括提高貿易關稅、放鬆管制和稅收改革，所有這些都可能衝擊通膨。

Kinesis Money 貴金屬分析師 Frank Watson 表示：「如果 (關稅) 落實，Fed 繼續降息的空間將會縮小，市場已經降低了對 2025 年這方面的預期。」

儘管 Fed 在 9 月、11 月和 12 月大幅降息，但由於通膨居高不下，Fed 已暗示 2025 年降息幅度將減少。

由於黃金不孳息，所以較高的利率會增加持有黃金的機會成本，削弱投資者持有黃金的意願

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