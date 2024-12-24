〈貴金屬盤後〉美元、美債殖利率上升 金價走軟

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-12-24 05:11

‌



黃金價格周一 (23 日) 小幅走低，因美元走強及美國公債殖利率上升，投資人正在等待聯準會 (Fed) 對 2025 年貨幣政策的更明確指引。

現貨黃金價格現貨黃金下跌 0.71%，報每盎司 2,626.3 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.6%，報每盎司 2628.20 美元。

‌



Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 表示，「市場仍在消化上周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的結果。目前 2025 年更加平緩的利率路徑正被納入考量，可能 1 月暫停降息，甚至 3 月也會維持觀望。」

儘管 Fed 上周降息 25 個基點，但其暗示 2025 年的降息次數將減少，導致金價上周下跌至 11 月中旬以來的最低水平。

無息資產黃金通常在低利率環境中受益，但投資人正在重新調整對明年的預期。

今年以來，黃金創下多次歷史新高，漲幅達 27%，為 2010 年以來最佳年度表現，受央行強勁買盤、地緣政治緊張局勢以及主要央行的貨幣寬鬆政策所推動。

Scorpion Minerals 投資長 Michael Langford 指出，「下一個重大影響將來自即將上任的川普 (Donald Trump)，以及他可能頒布的初步總統行政命令。這有可能增加市場的波動性，對金價形成利多。」

川普將於 1 月 20 日宣誓就職。黃金作為避險資產，在經濟不確定性中通常表現良好。

其他貴金屬表現