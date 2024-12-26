擬建金庫與數位黃金！港金銀業貿易場更名及公司化 明年成長黃金交易所
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-26 15:47
香港金銀業貿易場下周二 (31 日) 完成百年歷史任務，明年起正式更名為香港黃金交易所並營運，為各成員及交易所參與者提供交易所服務。香港黃金交易所將取代擁有 115 年歷史的金銀業貿易場，成為本地現貨黃金及白銀的交易所。
香港金銀業貿易場公佈「香港黃金交易所」已於 2024 年 6 月註冊成立，並在上周五 (20 日) 召開記者會宣佈香港黃金交易所將正式更名營運。交易所主席張德熙表示，成立交易所配合到《施政報告》提出，將香港提升為國際黃金交易中心，認為交易所未來任重道遠。
張德熙提到，他跟兩位副主席謝滿全和李惟宏將加入政府成立的「推動黃金市場發展工作小組」，期望能向政府出謀獻策，藉此協助香港短期內成為黃金交易中心。
張德熙表示，過去一年多，積極向港府倡議「黃金商品通」，並於行政長官《施政報告》中獲得肯定。報告中特別提及構建黃金倉庫及國際級黃金交易中心，反映港府高度重視黃金產業發展，並將其列為促進經濟發展、吸引人才及企業的重要方向。業界對政策落實充滿期待，期望與金融界共同推動香港經濟。
此外，香港黃金交易所打算在原有交易產品中加入創新元素，例如數位黃金 GoldZip，並打算在本地合規持牌的加密貨幣交易平台上市。
隨著金市再度成為全球及香港關注的焦點，香港黃金交易所期望以創新與傳承並行，吸引更多國際貴金屬交易商進駐香港。
《香港 01》報導，香港此際宣佈銳意打造「黃金港」，推出多項措施，爭取成為國際黃金交易中心，可算是正值「好時機」。香港目前儲存黃金的地方是位於機場的金庫。
張德熙解釋，由於機場的金庫位於禁區，旨在發揮轉口黃金的功能，但對金商而言，交收並不方便。相反地，若在落馬洲設立金庫，由於鄰近內地，冀藉此爭取與中國開展黃金產品相關的「互聯互通」。
另據中國《財經》雜誌報導，為推動這一互聯互通的新機制，香港政府相關人士正積極建言推動「黃金商品通」，這也可被稱為「黃金通」的新機制或將借鑒已推行數年的股票通及債券通經驗。從產業鏈延展的優勢角度來看，香港具備穩定、安全性高加國際化特性，本身亦是亞洲的黃金交易重點。
對於金價走勢，張德熙表示，雖然金價「高處未算高」，但近日對金價前景看法稍為保守一點，相信川普就任美國總統後，對外貿易政策及美國利率走勢將影響金價走勢。
他還預估，金價向下大幅調整機會不大，金價將能守穩在每盎司 2500 美元以上，有望上看 2850 美元。
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