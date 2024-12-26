擬建金庫與數位黃金！港金銀業貿易場更名及公司化 明年成長黃金交易所

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-26 15:47

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香港金銀業貿易場下周二 (31 日) 完成百年歷史任務，明年起正式更名為香港黃金交易所並營運，為各成員及交易所參與者提供交易所服務。香港黃金交易所將取代擁有 115 年歷史的金銀業貿易場，成為本地現貨黃金及白銀的交易所。

香港金銀業貿易場公佈「香港黃金交易所」已於 2024 年 6 月註冊成立，並在上周五 (20 日) 召開記者會宣佈香港黃金交易所將正式更名營運。交易所主席張德熙表示，成立交易所配合到《施政報告》提出，將香港提升為國際黃金交易中心，認為交易所未來任重道遠。

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張德熙表示，過去一年多，積極向港府倡議「黃金商品通」，並於行政長官《施政報告》中獲得肯定。報告中特別提及構建黃金倉庫及國際級黃金交易中心，反映港府高度重視黃金產業發展，並將其列為促進經濟發展、吸引人才及企業的重要方向。業界對政策落實充滿期待，期望與金融界共同推動香港經濟。

對於金價走勢，張德熙表示，雖然金價「高處未算高」，但近日對金價前景看法稍為保守一點，相信川普就任美國總統後，對外貿易政策及美國利率走勢將影響金價走勢。