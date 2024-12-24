萬泰科明年營收挑戰百億新高 伺服器高速線Q2放量

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-24 20:14

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線材廠萬泰科 (6190-TW) 今 (24) 日召開法說，公司看好，明年在新產品、新產線加入以及高階線材出貨成長下，營收可望挑戰百億元，其中，用於伺服器內部的高速線預計於明年第二季放量。

而為因應市場的需求發展，萬泰科也規畫於美國購置不動產，建立北美營運及物流中心，以支應自有品牌、倉儲、OEM 服務及技術支援等發展需求。

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萬泰科表示，今年高階線材比重已由 11% 提升至 20%，隨著泰國的伺服器內部高速線產線明年二季開出，加上其他新產品出貨，高階線材比重將提升至 25%，其中，伺服器內部線材明年營收比重可望達 3%、低軌衛星產品線也可望由 3% 提升到 5%。

此外，萬泰科在越南也將新增輻照交聯線材產線，該線種可運用在各類高階感應線材，包含空調系統、建築系統、汽車電子化及電動化，目前泰國廠已打入 80% 的東南亞空調廠商，在越南廠加入下，未來該線種的成長可期。