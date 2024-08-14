萬泰科下半年營運向上 明年營收衝百億獲利戰新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 18:47

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線束廠萬泰科 (6190-TW) 今 (14) 日召開法說，公司看好，網路線、高速線需求動能強勁，加上幅照交聯產品出貨暢旺，下半年將優於上半年。法人估，公司全年營收將達 80 億元、每股純益 2.5-3 元，明年營收則挑戰百億元，獲利將創新高。

展望下半年，萬泰科表示，隨著美國、東南亞景氣持穩且通膨持續受控，AI (GAI) 的新應用及綠能產業之發展，將帶動資料中心、網路線、汽機車線及太陽能用線等線材需求的大幅成長。

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萬泰科表示，今年低軌衛星通訊設備線束持續成長，除了北美市場拓展程度加深，明年將對第 2 家客戶出貨；此外，在資料中心建置趨勢下，Cat6A 高階線拉貨動能也受到帶動。

萬泰科進一步指出，在輝達 (NVIDIA) 登高一呼之下，產業開始聚焦高速線種，與光纖相比，成本只有三分之一，耗電量更是九分之一，已經受到潛在客戶青睞，萬泰預計在台灣、東南亞新增產能，預計明年上半開始出貨。

另外，在工控領域則擴大握機器人、自動化設備用線等智慧製造商機，此外，充電樁充電線預期明年首季在東南亞、印度銷售，都成為挹注明年業績的動能。

萬泰科第二季營收 21.6 億元，季增 26.7%、年增 24.6%；稅後純益 1 億元，季增 29.48%、年增 84.88%；每股純益 0.65 元；上半年營收 38.66 億元，年增 15.12%、稅後純益 1.78 億元、年增 64.83%；每股純益 1.16 元。