〈萬旭法說〉產品轉型開花結果 明年營收上看20億元每季穩定獲利

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-14 19:48

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線材廠萬旭 (6134-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長張程欽指出，受惠低軌衛星、儲能、電動車以及醫療應用升溫，推升今年以來營運顯著回溫，接下來將維持每季穩定獲利，明年營收將進一步向上。

法人預估，萬旭第三季獲利可望隨營收規模向上、優於第二季，第四季及明年首季雖然分別有十一長假、農曆春節等因素，導致工作天數減少，但仍可望維持獲利，明年全年營收可望年增 2 成、上看 20 億元。

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張程欽表示，目前中國儲能客戶需求強勁，產品應用涵蓋戶儲、商儲及行動儲能櫃等，前三季該客戶訂單營收年增 3 倍，第四季為儲能產品旺季，加上另一新客戶量產出貨，第四季儲能產品營收仍可期待。

車載產品方面，張程欽表示，除原本供貨的歐系大廠電動車訂單穩定成長外，也打入中國電動車供應鏈，產品導入比亞迪、極氪、吉利等多家主力車廠，車載產品前三季營收也年增 1 倍，第四季大陸電動車訂單出貨持續成長，將與儲能產品並列為下半年營收成長重要動能。

展望明年，張程欽認為，成長幅度最大的應該是電動車應用，再來則是中國醫療及美國衛星客戶，儲能雖然因為今年規模提升較大，預計明年成長幅度不會像今年，但仍將穩定成長貢獻營收。

萬旭上半年受惠美國太空線出貨及儲能客戶訂單大增，第二季虧轉盈，加上車載新客戶新產品量產出貨，9 月營收 1.71 億元，創近三年新高，年增 94%；第三季營收 4.62 億元，年增率 68%、累計前 9 月營收 11.59 億元，年增 33.7%。