圓剛AI邊緣運算明年多個專案落地 營收比重上看5成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-24 19:35

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圓剛 (2417-TW) 今 (24) 日召開法說，圓剛表示，AI 邊緣運算市場升溫，下半年起有多個專案落地出貨，明年可望延續，將帶動營收及獲利表現，預計明年 AI 邊緣運算系統營收貢獻可望來到 4-5 成。

圓剛表示，目前 AI 邊緣運算主要採用輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 的 Jetson 平台，第四季有美國智慧倉儲及及日本智慧駕駛等專案落地，預計明年上半年有智慧城市、智慧工廠、智慧零售的案子落地，明年下半年則有自主移動機器人 (AMR) 專案開始出貨。

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圓剛表示，今年 AI 邊緣運算系統事業營收成長約 25%，比重約 30-35%，預計明年在專案陸續出貨下，營收比重可望提升至 40-50%，且目前開發的案子無論是量還是規模，都比過去成長，後續可望反映在業績表現上。若以市場來看，目前美國跟日本仍為大宗，但也有歐洲、韓國的案子。

至於近期人形機器人，圓剛認為，這一塊還是未來式，短期不會是發展主軸，但公司內部有先進技術研發單位，會針對未來 3-5 年去開發相關技術，短期 AI 邊緣運算還是聚焦智慧城市、工業自動化、智慧零售等三大領域。