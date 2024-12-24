安成生技擬現增上限4億元 加速罕病新藥收案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 10:35

‌



安成生技 (6610-TW) 董事會決議，以不超過 4 萬張，每股發行價格不低於新台幣 10 元，辦理現金增資發行新股，預計募集資金不低於 3 億元，將用於加速罕病新藥 AC-203 的全球收案。

安成生技開發中新藥 AC-203 用於治療單純型表皮分解性水皰症 (EBS)，相關臨床研發已進入中後期階段。

‌



總經理蔡承恩指出，AC-203 已在美國、歐盟及台灣取得孤兒藥資格，並且獲得美國罕見兒科疾病用藥認定，美國 FDA 也授予快速審查認定。

目前全力推進 AC-203 全球多國多中心的二 / 三期試驗，已於今年 4 月在澳洲收納首位受試者，目前在美國、台灣、澳洲、菲律賓、英國、義大利、奧地利、波蘭、馬來西亞、以色列、韓國、法國、希臘、阿拉伯聯合大公國等 10 多國同步收案，預計收納 80 至 100 位病患，預計 2025 年下半年進行期中分析。

除持續推進 AC-203 的全球臨床試驗外，安成生技也積極在世界範圍內尋找合作夥伴與授權對象，爭取相關授權金與里程碑金挹注。