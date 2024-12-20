漢達私募引進神隆成第二大股東 攜手拓展改良型新藥
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 10:38
漢達生技 (6620-TW) 公告，董事會通過私募普通股案，將引進台灣神隆 (1789-TW) 成為策略夥伴，神隆將成漢達第二大股東。雙方將針對改良型新藥共享研發資源，發揮互補優勢，共同推進研究和臨床，以及上市註冊、銷售工作等。
台灣神隆預計取得漢達私募股票 2.2 萬張，持股比例不超過 13.5%，成為漢達第二大股東。
神隆從高技術門檻的原料藥起家，且在惡性腫瘤、阿爾茲海默症等領域，生產醫護必備的一線用藥，2024 年針劑製劑廠所有產線均已通過美國 FDA 審核，同時，也已啟動針劑改良型新藥的開發計劃。
漢達表示，此次引進台灣神隆的主要目的，是利用其現有的原料平台，建立對應漢達的製劑平台，創造雙贏。神隆擁有豐富的高品質腫瘤原料藥開發和生產經驗，此平台可與漢達的製劑平台對接。漢達期望借助神隆在 GLP-1 多肽原料藥領域的經驗，開發多肽口服製劑平台，加上原有 Oncore 製劑平台，規劃以雙平台來支持公司長期發展。
此外，漢達開發 505(b)(2) 新藥，為通過合成新鹽類調節活性藥的物理化學性質及藥物動力學特性，神隆成為策略夥伴，漢達能更好地掌握原料藥的合成品質與速度，並降低依賴中國原料藥的風險，從而在區域競爭中占據有利位置，對未來產品開發將帶來 積極助益。
漢達目前擁有自主智慧財產權的 Oncore 製劑平台，該平台能改善藥物的藥物動力學特性，有助於提升癌症治療的效果，目前已應用於多個產品開發中。
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