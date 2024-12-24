2024全球企業永續報告揭ESG 5大亮點！台灣TNFD揭露亞太第3 科技及設備業佔比最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 16:18

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KPMG 安侯永續發展顧問公司今 (24) 日舉辦「2024 全球企業永續報告大調查高峰會」，發表 2024 年全球企業永續報告大調查洞察結果，其中生物多樣性、女性高階治理、接軌 IFRS 議題成為亮點。台灣 TNFD 揭露位居亞太第三，以科技硬體、設備產業為主。

今日活動邀請金管會證期局長張振山及環境部長彭啟明蒞臨致詞，並就最新國內政策規範與永續管理向與會來賓聚焦政策趨勢。國內標竿企業 - 中國信託金控、遠傳電信、潤泰精材與台灣水泥及資訊整合平台 - Workiva 亦透過實務經驗及座談會，分享企業永續轉型策略與掌握風險 / 機會的心法。

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該調查涵括 58 個國家的前 100 大（N100）及全球前 250 大（G250）企業，今年更針對國際揭露規範的發布，進行題組的新增與調整。KPMG 安侯永續發展顧問副總經理謝孟哲點出大調查中五大亮點，並強調永續資訊揭露已成為企業日常，從公司治理層面推展至淨零策略與生物多樣性，資本市場對於非財務數據與財務數據同等重視，資訊揭露成為企業競爭力的關鍵指標。

1. 永續揭露與減碳目標設定成為主流：受調查之企業當中，96% G250 企業與 79% N100 企業發布永續報告書，台灣 N100 企業達 99%，較 2022 年提高 5%；減碳目標設定以日本、芬蘭與德國最為積極，台灣 N100 企業相較 2022 年也有大幅成長，92% 企業揭露減碳目標。

2. 永續揭露邁向強制性：隨著歐盟《企業永續發展報告指令》（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）發布，永續揭露考量外部衝擊與對企業營運衝擊的雙重重大性（Double Materiality）也被全球 N100 企業超過 50% 採用。台灣 N100 採用雙重重大性企業達 29%，相較 2022 年，成長 6%，呼應國際趨勢。

3. GRI 準則仍廣為採用：GRI 準則仍是企業最普遍採用的揭露指引，超過 2/3 G250 企業採用，台灣 N100 企業在 GRI 準則採用位居全球之冠，但未來隨著 SASB 及各國證交所規範，強制性揭露準則可能成為主流。

4. 生物多樣性議題：在 G250 和 N100 企業約 50% 揭露生物多樣性議題，特別是中東與非洲過去兩年成長較快。亞太地區相對 2022 年成長超過 10%，其中台灣 N100 企業超過半數揭露生物多樣性風險，位居亞太第三名，以科技硬體、設備產業為主。

5. 氣候相關財務資訊揭露 TCFD：超過 70% 的 G250 企業採用 TCFD 架構揭露氣候風險，為接軌 IFRS 永續揭露準則及《歐洲永續發展報告準則》（European Sustainability Reporting Standards, ESRS）奠定良好基礎。台灣 N100 企業已有 17% 率先採用 IFRS 永續揭露準則，主要以金融服務業為主。

本次高峰會亦邀請以財報資訊見長，跨足永續資訊報告領域的策略夥伴 - Workiva，以亞太區實際輔導之案例深入剖析企業在永續資訊整合的痛點與對應解方，說明如何透過系統整合散亂於各部門之資料，並運用內建各種國際報告書揭露框架交叉對標，減少人工核實及數據比對時間，大幅降低目前企業在編製報告書耗費的人力與時間成本。同時，亦能透過 AI 翻譯協助出版各種語言的報告書，滿足合規與企業佈局全球的需求。

高峰會特別邀請標竿企業女性董總親臨現場，分享 ESG 轉型之最佳實務典範。中國信託金融控股股份有限公司總經理高麗雪，分享中信身為永續金融先行者聯盟成員，運用投融資力量及積極與企業客戶議和，協助範疇三客戶邁向淨零轉型，發揮金融影響力、協助產業提前因應永續浪潮做好準備。遠傳電信股份有限公司總經理井琪也分享遠傳利用核心能力「大、人、物」（大數據、人工智慧、物聯網），以大帶小驅動供應鏈提升其營運韌性。兩位總經理不約而同呼應永續報告大調查結果，表示 DEI 多元、平等、共融三大策略正是目前國際評比對於企業要求的重點，也是中信及遠傳內部落實永續的核心策略之一。

潤泰精密材料股份有限公司董事尹崇恩以董事監管的高度分享潤泰切入低碳轉型的首要策略，便是藉由創新技術研發綠色建材，重塑建築業的永續發展商機。尹董事進一步分享創新轉型雖看似初期投入成本高，但長期來看能將成本轉化為營收，創造永續價值。作為高碳排產業的台灣水泥股份有限公司副總經理暨永續長葉毓君，揭示台泥在低碳轉型路徑中的合規挑戰。葉副總說明台泥透過內部整合治理架構，讓財務長與永續長的溝通暢通，使財務與非財務資訊揭露相輔相成，提前接軌 IFRS 永續資訊揭露，呼應法規要求。

高峰會下半場「永續標竿企業高峰座談」，由 KPMG 安侯永續發展顧問執行副總林泉興擔任主持人。林泉興表示，2026 年碳費開徵，該年也是上市櫃年報永續專章揭露的元年，政府積極推動國際準則接軌下，有助於企業在面對多元利害關係人的關注重點以及國際評比時，能夠快速因應資本市場要求，特別是在財務與非財務資訊整合揭露時，更能彰顯企業永續價值。高峰會特別邀請不同產業企業標竿，借鏡其實務經驗與心法，帶動整體產業鏈突破轉型困境。林泉興強調台灣企業應以董事會層級主導永續治理，並擴展至上下游供應鏈，藉以提高企業價值鏈永續影響力，提前滿足國際需求。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，2024 年隨著 AI 應用的發展及國際局勢的動盪，以及愈加嚴峻的氣候變遷，淨零永續與 AI 轉型兩大趨勢下，如何更合規且有效率帶動企業發展，是全球首要布局的關鍵策略。為迎向全球永續挑戰，KPMG 運用四大策略：關懷地球、以人為本、繁榮與共及永續治理來迎接 ESG 挑戰。

KPMG 安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，在關懷地球上，KPMG 提前在 2023 年實現 100% 綠電，透過推行低碳交通、節能政策，相較於 2022 年人均用電減少 0.46%；在繁榮與共面向，KPMG 安侯建業對內把 ESG 貫徹於顧問服務當中，建立永續發展策略委員會，對內落實 ESG 治理與永續文化養成。對外則提供一站式永續服務，陪伴客戶達成企業轉型。公益愛心更是不落人後，2023 年愛心捐款相較於 2022 年成長 51%，達新台幣 659 萬。

KPMG 安侯建業執行長暨永續長施威銘接續分享，在以人為本面向中，KPMG 安侯建業響應國際 DEI 政策與行動策略，女性主管高達 62%。這兩年積極為全台 2,700 位夥伴打造友善職場，著重人才培育、專業成長及人權發展，守護企業五大價值。最後，在永續治理方面，發展數位賦能與科技轉型，透過培訓計畫將 AI 科技融入工作，導入 Copilot，提升整體服務品質與工作效能，綜合上述四大策略促使 KPMG 安侯建業成為客戶最有溫度的企業轉型推手。