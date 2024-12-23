101跨年煙火「劇透」！賈永婕：煙火秀加碼至6分鐘 外加光雕秀+Team Taiwan

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-23 15:50

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前次面對立委質詢 101 煙火內容，僅能不斷重覆說「精彩」的台北 101 董事長賈永婕，今（23）日上午於立院透露更多細節，強調今年台北 101 煙火秀表演將加碼 1 分鐘，總長 6 分鐘，除了煙火，還有雷射光雕秀，台灣英雄會以不同形式出場，主題是「世界棒球 12 強奪冠」(Team Taiwan Champion)，精彩可期。

立法院財委會上午邀請財政部、金管會就「兆豐金控及證交所投資之台北金融大樓 2024 年營運成效、2025 年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」進行專題報告，並備質詢，台北 101 董事長賈永婕亦列席報告。

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賈永婕於會前接受媒體聯訪時表示，今年跨年煙火有許多和往常不同的亮點，首先是時間，以往通常是施放都是 5 分鐘，今年特別加碼 1 分鐘，全長達 6 分鐘，煙火發數會讓大家看個過癮；再來有一個大型光雕秀是當晚首度曝光，是由國泰金控獨家贊助，將讓台灣英雄「世界棒球 12 強奪冠」的精彩畫面重現，絕對會讓國人感覺非常驚艷。

民進黨立委賴惠員表示，根據台北市主要觀光區遊客人數統計，2022 年 1 月至 2024 年 11 月，西門町商圈、松山文創園區、陽明山的遊客數都遠遠超過台北 101，101 大樓只排名第 4。

賈永婕說明，目前台北 101 大樓國外遊客最多的韓國人，自 11 月「夢想高飛」特展開始後，日本遊客成長 86%，國內外總體遊客數增加 30%。

賴惠員進一步質詢，觀景台遊客數攸關 101 營收表現，歷年登觀景台遊客人數，在 2019 年有 240 萬，2021 年因疫情減少，今年回穩到 160 萬人次，預計 2025 年會有多少人次？

賈永婕說明，2019 年觀光客人次較多因有包括陸客，現在雖有回升，但人數「還是有差」，因今年 11 月的「夢想高飛」特展成功，未來會持續藉辦理主題展覽增加來客數，並開發目前仍未登上 101 觀景台的國人，這樣加總起來，估 2025 目標是能到 180 萬人次。