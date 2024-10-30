久昌12月上旬掛牌上櫃 估明年線性鍵盤滲透率翻倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 18:25

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IC 設計業者久昌 (6720-TW) 即將在 12 月上旬掛牌上櫃，展望後市，董事長葉錦祥表示，遊戲產業持續向上成長趨勢明確，目前訂單能見度達明年第一季，且其他客戶也陸續導入，看好明年線性鍵盤滲透率將翻倍達 5 至 6%，帶動明年營運再優於今年。

葉錦祥表示，線性霍爾 IC 受惠線性鍵盤需求爆發，第一季每月出貨量約 400 萬顆，本季預計可達 600 至 700 萬顆，且明年第一季出貨還會再比本季成長，目前線性鍵盤滲透率僅 3% 內，明年將翻倍至 5-6%，預計 2030 年將達 40-50%。

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久昌受惠線性電競鍵盤革命性應用，帶動線性霍爾 (Hall) IC 強勁需求及營收持續增長的效應，今年上半年營收 2.61 億元，稅後純益為 0.74 億元，每股稅後純益 3.3 元，並預估未來毛利率仍會維持在 50% 以上。

久昌主要產品為霍爾 (Hall) IC、電源管理 IC (BCD 40V、1 至 7A)，擁有電源管理領域及霍爾 (Hall) 半導體元件開發能力，其中，霍爾 IC 廣泛應用於電競周邊產品、家庭娛樂、家電消費類、車載周邊、工業自動化、健康醫療等領域，並具有安全可靠、低能耗等特性，充分符合當前環保節能之趨勢。

久昌近年打入歐系線性電競鍵盤客戶的主要供應商，共同開發客製化特殊功能的電競鍵盤，深受專業玩家好評，公司為全球首家將霍爾 IC 應用於電競鍵盤之 IC 設計公司，未來也將從既有線性電競鍵盤，擴展到家庭娛樂的遊戲手柄、滑鼠、無人機及航模控制，並積極提高電競鍵盤產業的市占率。

針對車用，久昌看好，一台車使用 80-120 顆霍爾 IC，目前主要出貨後裝市場 LED 車前燈散熱風扇驅動 IC，公司線性 Hall IC 已送樣予歐系汽車品牌客戶之汽車零配件代工廠，整合設計於電流監控安全保護開關之應用，期望從後裝市場延伸至品牌客戶前裝市場，成為車用原廠的零組件供應商。

另外，久昌在一般消費類風扇驅動 IC 市場穩定成長，目前發展高階風扇 / 馬達市場產品開發，預計今年第四季可正式推廣於高階風扇馬達應用，初期將鎖定於掃地機器人、AI 伺服器散熱模組市場切入，其中，水冷風扇預計明年下半年量產，導入國際品牌大廠，