外資買超139億元挺聖誕行情 續加碼遠東新 土洋法人對作聯電

電子權值股今 (24) 日尾盤無力，大盤終場僅小漲 15.7 點或 0.07%，以 23120.24 點作收，成交量 3382.76 億元。外資力挺聖誕行情，再度買超台股 139.6 億元，其中，在多檔個股上的操作與投信對作，外資大舉加碼聯電 5.8 萬張，投信則砍出聯電 2.8 萬張。