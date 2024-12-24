外資買超139億元挺聖誕行情 續加碼遠東新 土洋法人對作聯電
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 18:11
電子權值股今 (24) 日尾盤無力，大盤終場僅小漲 15.7 點或 0.07%，以 23120.24 點作收，成交量 3382.76 億元。外資力挺聖誕行情，再度買超台股 139.6 億元，其中，在多檔個股上的操作與投信對作，外資大舉加碼聯電 5.8 萬張，投信則砍出聯電 2.8 萬張。
觀察今天三大法人籌碼動向，外資買超 139.6 億元，連 2 買，自營商也同步買超 47.03 億元，投信則轉為賣方，賣超 18.01 億元，三大法人合計買超 168.63 億元。
外資今天大舉加碼聯電 5.8 萬張，遠東新 4.8 萬張，華新 2.8 萬張，亞泥 1.3 萬張，華航 1.3 萬張，泰金寶 - DR 1.2 萬張，也敲進多檔金融股，買超中信金 2.2 萬張，兆豐金 1.8 萬張，元大金 1.7 萬張，永豐金 1 萬張。
外資賣超方面，華南金遭重砍 5.2 萬張，也賣超長榮航 3 萬張，陽明 2.9 萬張，上海商銀 2.3 萬張，東元 1.8 萬張，台新金 1.6 萬張，凱基金 1.5 萬張，群益證 6319 張，裕民 7722 張，鴻海 7473 張。
投信今天買超方面，與外資上演你丟我撿，買超華南金 6 萬張，台新金 3.7 萬張，長榮航 3.7 萬張，陽明 3.1 萬張，凱基金 2.3 萬張，上海商銀 2.3 萬張，東元 2.1 萬張，玉山金 1.2 萬張，群益證 1.2 萬張，長榮 9858 張。
投信賣超部分，大舉砍出遠東新 5.6 萬張，華新 3.6 萬張，聯電 2.8 萬張，兆豐金 2 萬張，亞泥 1.7 萬張，元大金 1.5 萬張，兆豐金 1 萬張，京城銀 1 萬張，遠東銀 9919 張，中信金 9223 張。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外資買超392億迎耶誕行情 回補台積電1.7萬張 加碼面板雙虎、遠東新
- 〈台股盤後〉機器人股嗨翻聖誕趴 台積電走低收平 漲幅收斂至15點
- 外資買超392億迎耶誕行情 回補台積電1.7萬張 加碼面板雙虎、遠東新
- 台股井噴近600點 三大法人同步買超451.04億元
下一篇