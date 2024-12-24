和碩舉辦供應鏈低碳轉型大會 旗下碳管理平台獲第三方驗證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 11:59

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和碩 (4938-TW) 舉辦供應鏈低碳轉型大會，此次大會聚焦範疇三 (Scope 3) 的減碳目標，除邀請專業顧問，也與合作夥伴共同探討低碳轉型的具體做法與數位化解決方案。同時，也宣布碳管理平台已在 12 月完成第三方機構的驗證。

和碩的淨零減碳目標日前已獲得科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 公告審查通過，並擴大舉辦供應鏈低碳轉型大會，攜手供應鏈夥伴共同推動減碳轉型。會中邀請思碳管理顧問公司分享碳盤查與減碳實務經驗，倍力資訊公司則講解數位減碳策略與工具應用。

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此外，和碩也宣布其所建置的碳管理平台依 AUP 模式，成功通過第三方機構思威國際驗證公司 (DNV) 的驗證，證明平台在碳排放數據管理上的可考靠性。透過平台整合供應鏈的碳排放數據，進一步增強和碩與供應鏈夥伴在減碳上的合作。