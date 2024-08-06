卜蜂今年資本支出達20億元 努力達成年營收突破300億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 18:12

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卜蜂 (1215-TW) 在強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資，年度營收目標將儘速突破 300 億元大關，卜蜂董事長鄭武樾今 (6) 日指出， 卜蜂 2024 上半年資本支出達 10 億元，下半年應也是同樣的支出規模。而北區的桃園分切廠，預估 11 月完工，明年就可以拿到全部認證，目標在第二季投入營運，屆時每年可創造 35 億元的產值。

卜蜂已公布 2024 年上半年財報，上半年營收 136.17 億元、年減 7%，稅後純益 7.46 億元、年減 27%，每股純益 2.53 元，卜蜂認為，雞價與豬價的價格仍維持平穩，對下半年營運仍是審慎樂觀，也有機會優於上半年的表現 。

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食品加工部分，卜蜂著手擴建調理食品生產線及湯品生產線，增加炒飯、燴飯及義大利麵、湯類產品等即時食品產量，即食食品生產量可望倍增，另外也針對油炸生產線進行設備更新，預計明年首季提高油炸線產量及產品多樣化。