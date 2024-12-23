鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.07元，其中最高估值2.55元，最低估值1.9元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.55(2.55)
|3.3
|4.27
|最低值
|1.9(1.9)
|1.71
|3.33
|平均值
|2.12(2.18)
|2.65
|3.92
|中位數
|2.07(2.15)
|2.89
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|163.52億
|193.87億
|186.56億
|最低值
|151.02億
|147.33億
|161.64億
|平均值
|157.37億
|171.24億
|173.13億
|中位數
|158.19億
|173.38億
|172.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.67
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|營業收入
|129.38億
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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