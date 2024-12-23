鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團CCL-US的目標價調升至29.5元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)提出目標價估值：中位數由28.5元上修至29.5元，調升幅度3.51%。其中最高估值35元，最低估值17.27元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予嘉年華集團評價：積極樂觀22位、保持中立6位、保守悲觀1位。
嘉年華集團今(23日)收盤價為26.8元。近5日股價上漲3.51%，標普指數下跌1.99%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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