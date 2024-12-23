〈台幣〉買賣匯力道拉鋸 收升0.3分至32.688元

由於適逢季底廠商結匯，再加上外資進出台股所需， 新台幣 今 (23) 日升貶互見，買賣匯力道拉鋸，成交值偏大，終場收升 0.3 分至 32.688 元，台北外匯經紀公司成交值 13.29 億美元。

新台幣 今日以 32.63 元、升值 6.1 分開出，升貶互見，最低來到 32.725 元，終場收在 32.688 元，升值 0.3 分，高低價差 1 角。

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觀察主要亞幣， 韓元 今日重挫達 0.7%， 日元 續貶 0.3% 左右，星元貶 0.15% 上下， 泰銖 也貶逾 0.1%， 人民幣 和 港幣 處平盤左右， 新台幣 微升 0.01%。

統一投顧認為，儘管聯準會釋放謹慎降息的訊號，且本周缺乏政策與經濟數據消息，但考量當前美國企業投資信心良好、勞動市場穩定增長、整體消費動能保持穩健，年底聖誕節與新年銷售業績可望延續良好表現。