search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉買賣匯力道拉鋸 收升0.3分至32.688元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-23 16:51

cover image of news article
新台幣買賣匯力道拉鋸。(鉅亨網資料照)

由於適逢季底廠商結匯，再加上外資進出台股所需，新台幣今 (23) 日升貶互見，買賣匯力道拉鋸，成交值偏大，終場收升 0.3 分至 32.688 元，台北外匯經紀公司成交值 13.29 億美元。

新台幣今日以 32.63 元、升值 6.1 分開出，升貶互見，最低來到 32.725 元，終場收在 32.688 元，升值 0.3 分，高低價差 1 角。


觀察主要亞幣，韓元今日重挫達 0.7%，日元續貶 0.3% 左右，星元貶 0.15% 上下，泰銖也貶逾 0.1%，人民幣港幣處平盤左右，新台幣微升 0.01%。

統一投顧認為，儘管聯準會釋放謹慎降息的訊號，且本周缺乏政策與經濟數據消息，但考量當前美國企業投資信心良好、勞動市場穩定增長、整體消費動能保持穩健，年底聖誕節與新年銷售業績可望延續良好表現。

此外，川普元月上任後可望優先推動減稅、放鬆監管，有助標普 500 企業獲利保持良好展望。

受耶誕假期來臨影響，24 日美股、港股因聖誕節提前半天休市、歐股休市，25 日美股、歐股和港股因聖誕節休市。

文章標籤

台股休市外資美元台幣

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣32.688-0.01%
韓元/美元0.000688440.00%
日元/美元0.0063859999999999990.00%
泰銖/美元0.0292740.34%
人民幣/美元0.1369980.00%
港幣/美元0.1286890.08%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.68
加權指數法興(購) 槓桿8.74
加權指數法興(售) 槓桿7.06
加權指數法興(售) 槓桿7.07

延伸閱讀


Empty