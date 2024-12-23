拍檔深化日本佈局 投資軟體服務商Cresson

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-23 16:55

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佳世達 (2352-TW) 旗下智慧零售解決方案商拍檔 (3097-TW) 宣布，投資日本主題樂園軟體服務商 Cresson Inc.，雙方將進一步合作並強化軟硬整合的智慧零售服務解決方案，深化在日本市場的品牌市占率及服務版圖。

拍檔科技總經理王保鋅表示，Cresson 目前在日本已為超過 3000 家餐飲和零售商提供解決方案及服務，其中更包含知名的主題樂園軟體服務，期待將 Cresson 的技術服務與拍檔科技的創新解決方案結合，提升雙方在日本市場的競爭力。

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Cresson Inc. 社長会田邦広表示，將與拍檔攜手服務跨國品牌，幫助客戶提升營運效率並拓展市場，有信心在未來 3-5 年實現顯著的收入增長，並引領日本零售及主題樂園行業的數位轉型。