〈焦點股〉大尺寸電視面板可望率先漲價 面板雙虎強漲逾半根停板

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-23 13:49

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大尺寸電視面板 12 月有機會率先漲價，以及顯示器、筆電面板可望全面止跌回穩下，面板雙虎群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 今 (23) 日雙雙強漲半根停板。

研調機構集邦 (TrendForce) 指出，雖然國際品牌因為年底控管庫存，需求動能較弱，但中國品牌在以舊換新政策的帶動下，需求維持強勁，在預期以舊換新政策有望延長至 2025 年的情況下，12 月電視面板備貨動能依然不差。

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集邦預估，電視面板價格仍可呈現穩定的趨勢，且大尺寸面板有機會率先調漲價格，預期 12 月電視面板 75 吋與 85 吋上漲 2 美元、65 吋小漲 1 美元、32 吋至 55 吋將維持持平。