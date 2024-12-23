Coinbase展望2025加密市場：監管轉為順風 迎接變革成長

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-23 16:12

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Coinbase 發布 2025 年加密貨幣市場展望，認為 2024 年加密市場取得前所未有的成功，但更多跡象表明，這只是更大變革的開始。

過去一年，美國批准了比特幣、以太坊現貨 ETF，金融產品 Token 化、穩定幣成長以及全球支付框架整合也取得了顯著進展，這些成就並非一蹴而就，展望 2025 年，加密市場正迎來變革性成長，Coinbase 從山寨幣、ETF、質押到遊戲等多個領域，涵蓋了加密生態的各個方面。

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報告指出，截至 2024 年 12 月 1 日，穩定幣市值成長 48%，達到 1,930 億美元的歷史新高，未來五年內這一數字可能會成長到 3 兆美元。很快就會看到它們最重要的用例將是全球資本流動和商業，而非交易。

加密 ETF 永遠江改變了加密貨幣的供需動態。在美國現貨比特幣 ETF 創下創紀錄的成功之後，整個加密貨幣市場都發生了變化。幾乎每種類型的機構投資者（包括捐贈基金、退休基金、對沖基金、投資顧問和家族理財室）現在都擁有加密貨幣 ETF。

現在幣圈更感興趣的是，如果 SEC 允許現金創建和贖回 ETF 份額，或允許 ETF 納入質押，會發生什麼？這些變化可以提高 ETF 持有者的潛在回報，從而使 ETF 對投資者更具吸引力。

此外，RWA 代幣化可望大幅成長。根據 rwa.xyz 數據，截至 12 月 1 日，代幣化 RWA 成長超 60%，達到 135 億美元（不含穩定幣），代幣化在 2024 年持續取得重大進展。公司正在嘗試使用代幣化資產作為其他金融交易（如涉及衍生性商品的交易）的抵押品，可以簡化營運並降低風險。 RWA 趨勢正在超越美國國債和貨幣市場基金等資產，在私人信貸、大宗商品、公司債、房地產和保險方面也獲得了關注。

DeFi 復興將推動其進入一個新時代。 DeFi 在上一輪週期中遭受了一些衝擊，但一個更具可持續性和彈性的生態已經出現。借貸協議 TVL 創下歷史新高，而 DEX 交易量份額（相對於 CEX）則達到高點。此外，美國監管格局的轉變和鏈上驗證的採用可能有助於為傳統機構投資者參與 DeFi 提供一條清晰的道路。所有這些都表明，DeFi 可能會在不久的將來擴大其影響力。