盤中速報 - LINK大跌8.03%，報21.75美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 13:05
LINK(LINK)在過去 24 小時內跌幅超過8.03%，最新價格21.75美元，總成交量達1.87億美元，總市值136.78億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：24.94美元，近 1 日最低價：21.74美元，流通供給量：626,849,970。
Chainlink平台旨在將智慧合約與現實世界數據連接起來，是區塊鏈與現實世界的資訊橋樑。由於區塊鏈僅能存取其網路中的資料，Chainlink的預測系統(Oracle)透過以太坊網路將外部資料提供給智慧合約，當條件滿足時則觸發合約執行。參與者可以透過提供存取外部網絡資料來得到獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.78%
- 近 1 月：+32.83%
- 近 3 月：+97.75%
- 近 6 月：+63.25%
- 今年以來：+41.56%
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