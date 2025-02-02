盤中速報 - Viberate大跌24.88%，報0.07美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 20:50
Viberate(VIB)在過去 24 小時內跌幅超過24.88%，最新價格0.07美元，總成交量達0.46億美元，總市值0.15億美元，目前市值排名第 218 名。
近 1 日最高價：0.12美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：199,995,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.29%
- 近 1 月：-20.35%
- 近 3 月：+6.12%
- 近 6 月：+16.27%
- 今年以來：-20.79%
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