〈熱門股〉IKKA-KY搭機器人題材周漲逾25% 挑戰波段高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-21 11:10

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IKKA-KY(2250-TW) 本周股價再度衝上波段新高 114 元，有意挑戰 9 月中旬的前高價位 116.5 元，周漲幅達 27.66%，法人指出，除了其全年獲利回到 2021 年的偏高水準，市場也看好未來拓展機器人市場的空間。

IKKA 主要客戶為日本豐田，在豐田於全球車市穩定的銷售表現下，IKKA 經營團隊日前表示，今年營收和獲利一定會比去年好，有望回到 2020 年和 2021 年水準。

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IKKA 也指出，工業 4.0 智慧工廠陸續在各地落實，機器人時代將來臨，要運用齒輪的優異製造技術，開始研發機器人新產品。

儘管部分機器人技術過往多由日商把持，但 IKKA 也有日本公司的背景優勢，切入日本多家生產機器人相關零件的供應鏈，正加強發展機器人的減速器齒輪，不過，實際業績貢獻，還要再等待一段時間。

而開發中的電動車用冷却模組零件，也有望明年開始貢獻 IKKA 營收。