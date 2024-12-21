鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為177元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.71元下修至3.68元，其中最高估值3.8元，最低估值3.52元，預估目標價為177元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.8(3.8)
|5.94
|8.44
|最低值
|3.52(3.52)
|3.59
|5.31
|平均值
|3.69(3.7)
|4.91
|6.71
|中位數
|3.68(3.71)
|4.91
|6.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,280,000
|4,368,000
|5,535,000
|最低值
|3,232,000
|3,574,530
|4,279,020
|平均值
|3,263,760
|3,945,650
|4,853,600
|中位數
|3,271,280
|3,852,500
|4,748,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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