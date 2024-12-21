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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為177元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.71元下修至3.68元，其中最高估值3.8元，最低估值3.52元，預估目標價為177元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.8(3.8)5.948.44
最低值3.52(3.52)3.595.31
平均值3.69(3.7)4.916.71
中位數3.68(3.71)4.916.52

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,280,0004,368,0005,535,000
最低值3,232,0003,574,5304,279,020
平均值3,263,7603,945,6504,853,600
中位數3,271,2803,852,5004,748,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.432.954.622.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,694,1042,603,6293,608,5212,645,003

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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