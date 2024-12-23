search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.92元，預估目標價為167元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.95元下修至5.92元，其中最高估值6.91元，最低估值5.62元，預估目標價為167元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.91(6.91)7.989.18
最低值5.62(5.62)5.836.68
平均值6.01(6.04)6.828.16
中位數5.92(5.95)6.688.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值94,009,210100,478,960109,546,000
最低值87,412,00089,966,77095,158,150
平均值88,699,46093,914,900102,587,180
中位數87,640,86093,186,000100,475,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.0410.35.155.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		85,767,26495,902,92470,349,86468,959,738

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
豐泰132-6.05%
美元/台幣32.6910.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
豐泰

60%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
豐泰

60%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
豐泰

60%

勝率

延伸閱讀


Empty