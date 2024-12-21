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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.0412元

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:20


截至台北時間21日00:20，歐元/美元上漲0.005點漲幅達0.48%，暫報1.0412點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.18%
  • 近 1 週：-1.00%
  • 近 3 月：-7.17%
  • 近 6 月：-3.56%
  • 今年以來：-6.18%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.75，本日上漲0.32%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日上漲0.52%
  • 歐元/加幣相關性0.71，本日上漲0.33%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.35%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞郎相關性-0.80，本日上漲0.5%

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歐元/美元1.04290.65%
紐元/美元0.56510.37%
英鎊/美元1.25690.56%
加幣/美元0.69570.17%

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