外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.0412元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:20
截至台北時間21日00:20，歐元/美元上漲0.005點漲幅達0.48%，暫報1.0412點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.18%
- 近 1 週：-1.00%
- 近 3 月：-7.17%
- 近 6 月：-3.56%
- 今年以來：-6.18%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.35%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.16%
- 美元/瑞郎相關性-0.80，本日上漲0.5%
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