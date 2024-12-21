〈熱門股〉康霈*新藥美澳臨床二期解盲達標 周漲6%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-21 12:40

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康霈 *(6919-TW) 近日公告旗下新藥用於大範圍局部減脂的注射劑 CBL-514，美澳臨床 Phase 2b 解盲達標，且可望在 2025 年進入全球三期樞紐試驗，激勵康霈 * 周漲 6%。

康霈 * 本周漲幅 6.54%，雖然周一 (16 日) 開高走低後，跌破 600 元關卡，不過周五 (20 日) 強漲逾半根停板，重新站回 600 元，收 603 元。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超 778 張。

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康霈 * 說明，此次解盲的 CBL-0204 Phase 2b，是一項經美國與澳洲主管機關核准執行的多國多中心、隨機分配、安慰劑對照的二期臨床試驗。

康霈 * 指出，在具有治療前與至少一次治療後數據的受試者 (FAS) 中，臨床試驗主持醫師以腹部脂肪堆積等級量表 (CR-AFRS) 評估，76.7% 的受試者經 CBL-514 治療後可顯著改善至少 1 個等級，對比安慰劑組之 18.9%，療效達統計上顯著差異 (p=0.00004)，主要療效指標成功達標。

另外，為了提高後續全球樞紐三期試驗的成功率，CBL-0204 除採用美國 FDA 建議的三期療效指標評估工具—AFRS 及 MRI 進行療效評估外，試驗設計上也與未來 CBL-514 樞紐三期臨床試驗相同。