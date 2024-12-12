〈焦點股〉康霈*新藥美澳臨床二期解盲達標 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 12:01

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康霈 *(6919-TW) 公告旗下新藥用於大範圍局部減脂的注射劑 CBL-514，美澳臨床 Phase 2b 解盲達標，且可望在 2025 年進入全球三期樞紐試驗，激勵康霈 * 今 (12) 日股價跳空漲停鎖住 573 元。

康霈 * 早盤即跳空漲停鎖住 573 元，並站上所有均線，成交量僅約 300 張左右。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周在康霈 * 無太多著墨，僅合計買超 19 張。

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根據康霈 * 公告，在具有治療前與至少一次治療後數據的受試者 (FAS) 中，臨床試驗主持醫師以腹部脂肪堆積等級量表 (CR-AFRS) 評估，76.7% 的受試者經 CBL-514 治療後可顯著改善至少 1 個等級，對比安慰劑組之 18.9%，療效達統計上顯著差異 (p=0.00004)，本試驗主要療效指標成功達標，且整體藥物安全性與耐受度表現良好。

康霈 * 說明，此次解盲的 CBL-0204 Phase 2b，是一項經美國與澳洲主管機關核准執行的多國多中心、隨機分配、安慰劑對照的二期臨床試驗。先本試驗納入腹部皮下脂肪堆積等級量表 AFRS 評分為中度或重度的受試者，並依 1:1 比例隨機分配至 CBL-514 組或安慰劑組，最終實際分別納入 52 位與 55 位受試者。