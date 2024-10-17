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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 18:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.48元，其中最高估值0.52元，最低估值0.42元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.52(0.53)1.131.531.4
最低值0.42(0.42)0.70.91.4
平均值0.47(0.48)0.921.191.4
中位數0.48(0.5)0.921.231.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值78.42億84.98億87.53億89.02億
最低值70.32億71.16億73.35億89.02億
平均值72.45億78.21億81.74億89.02億
中位數72.23億78.13億81.98億89.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.101.073.472.531.15
營業收入65.54億75.32億102.01億101.84億76.74億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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