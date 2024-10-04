鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.5元，其中最高估值0.53元，最低估值0.42元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.53(0.57)
|1.13
|1.53
|1.4
|最低值
|0.42(0.42)
|0.76
|0.9
|1.4
|平均值
|0.49(0.5)
|0.92
|1.19
|1.4
|中位數
|0.5(0.52)
|0.92
|1.23
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.42億
|84.98億
|87.53億
|89.02億
|最低值
|70.32億
|71.16億
|73.35億
|89.02億
|平均值
|72.80億
|78.33億
|81.80億
|89.02億
|中位數
|72.36億
|78.05億
|82.33億
|89.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|營業收入
|65.54億
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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