向國際人才招手！明年1月台灣數位遊牧簽證核發 台南獲選啟動首站

國發會今 (20) 日於台南市舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」，由國發會主委劉鏡清及臺南市長黃偉哲共同出席，並由日本大阪市產業局創新中心代表長川勝勇、日本數位遊牧官民協進會副會長牧野裕貴代表日向市長參與盛會，及韓國釜山市創意經濟革新中心代表金溶雨、濟州道經濟發展處代表張聖姬等官方代表親臨見證，宣示數位遊牧政策正式啟動。台灣將每年將投入 1500 億台幣支持創新創業，歡迎日韓等國際數位遊牧人才匯聚臺灣，台南市被選為數位遊牧政策的啟動首站，迎接全球遠端工作的新潮流。



劉鏡清致詞時表示，今天的活動具有三個第一的象徵意義。首先是我國第一次啟動數位遊牧政策，明年一月將正式核發數位遊牧簽證，歡迎數位遊牧者來臺；再者是臺南成為我國第一個歡迎數位遊牧人才的城市；第三個第一是我國數位遊牧政策跨出國際化的第一步，有日本和韓國的朋友來共襄盛舉，未來我國也將持續強化與國際間之交流。



劉鏡清表示，臺灣已具備吸引數位遊牧人才的兩大優勢，依據國際移民公司 Global Citizen Solutions 2024 年公布評比，臺灣具備亞洲第一的數位遊牧環境，且在生活條件、環境、美食和景點方面均備受國際肯定。另依據總統指示，我國已提出協助創新創業的計畫，每年將投入 1,500 億台幣支持創新創業發展，歡迎日韓等國際數位遊牧人才參與相關創業投資計畫，與台灣青年共同發展數位產業。



臺南市長黃偉哲表示，臺南是臺灣第一個城市，更獲 CNN 選為 2024 最值得造訪的地點，沒來過臺南，可說不算到過臺灣！臺南是文化古都，自 400 年前開始與世界交陪的發展，讓這塊土地蘊含兼具豐富多元與獨特的臺灣文化底蘊，擁有史蹟建築、民俗節慶、文學藝術等豐富的文化資產，亦有珍貴多樣的自然生態及山水景致；臺南也是科技新城，南科、沙崙雙引擎形成完整的科技聚落，為全球頂尖高科技企業和人才提供了廣闊的發展空間。臺南市攜手國發會共同推動國際數位遊牧服務據點落腳臺南，實現「新舊融合、科技古都」之精神。誠摯邀請國內外各界友人，為臺南注入更豐沛的創新能量，共同打造臺南成為國際數位牧民的首選站點。