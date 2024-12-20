外資賣超486億元 提款台積電達231億元 土洋法人對作陽明與遠東新

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-20 17:40

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台股今 (20) 日市場賣壓 大，包括台積電 (2330-TW) 及權值股表現不爭氣，終場大盤下跌 422 點或 1.84%，收盤報 22510.25 點，成交值爲 4675.49 億元，三大法人合計賣超 550.49 億元。其中，外資大舉賣超台積電 22205 張，由台積電提款 231.92 億元。

台積電尾盤急挫，最後一盤成交爆出 2 萬 4057 張大量，收盤股價下跌 35 元或 3.27%，報收 1035 元，使得台股最後一盤爆出 1088 億元大量，指數摜殺 188.25 點，使得跌勢進一步加重至下跌 422 點作收。

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12 月 20 日集中市場外資賣超 486.56 億元，投信買超 3.33 億元，自營商賣超 67.26 億元，在期貨市場方面，今天外資交易口數淨額爲多單 2024 口，未平倉合約口數淨額爲 36563 口。

同時，今天集中市場土洋法人投信與外資對作態勢之下，投信買超第一名的陽明 (2609-TW) 張達 62891 張，但外資對陽明賣超 53494 張，也爲今天外資賣超張數的第一名，而今天外資買超張數第一名的遠東新 (1402-TW) 達 52095 張，但遠東新也是國內投信賣超張數第一名的個股，今天投信賣超遠東新 60618 張。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，遠東新、華新、友訊、兆豐金、亞泥、元大金、潤泰全、京城銀、亞光、寶成；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，陽明、群創、華南金、長榮航、上海商銀、凱基金、台新金、台積電、東元、友達。

今天集中市場投買超較多的個股爲，陽明、上海商銀、長榮航、華南金、東元凱基金、群益證、長榮、台新金、裕民；今天集中市場投賣超較多的個股爲，遠東新、華新、元大金、兆豐金、亞泥、合庫金、潤泰全、永豐金、京城銀、中信金。