三大法人買超台股64億元 外資砸135億元買超台積電

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 17:54

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台股今 (18) 日大盤尾盤急拉，終場上漲 150.66 點或 0.65%，收盤指數報 23168.67 點，成交值爲 3889.94 億元，集中市場三大法人合計買超 64.29 億元。其中外資砸 135.83 億元加碼台積電 (2330-TW)12564 張。

外資今天買超台積電 12564 張，爲 10 月 18 日以來外資對台積電單日最高的買超張數。

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12 月 18 日外資買超 104.24 億元，投信買超 17.04 億元，自營商賣超 56.99 億三大法人合計買超 64.29 億元。在期貨市場，外資今天交易口數淨額爲多單 1717 口，未平倉口數淨額爲 34718 口 。

而 12 月 18 日新台幣兌美元匯率以 32.481 元作收、升值 3.4 分，成交金額 10.73 億美元。上午新台幣以 32.500 元開出，盤中最高 32.473 元，最低 32.545 元。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，華南金、台積電、台塑、力積電、亞泥、長榮航、臻鼎 - KY、華新、亞光、遠東新。今天外資在集中市場賣超較多的個股爲，凱基金、台新金、陽明、永豐金、慧洋 - KY、玉山金、聯電、泰金寶 - DR、兆豐金、。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲， 凱基金、台新金、群益證、裕民、中信金、華通、永豐金、慧洋 - KY、陽明、國票金；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，華南金、亞泥、長榮航、遠東新、遠東銀、長華 *、兆豐金、上海商銀、大成鋼、富邦金。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，大同、華邦電、華通、臻鼎 - KY、南亞科、台塑、上 銀、大成鋼、威盛、康舒。今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，新光金、鴻準、鴻海、長榮、華航、長榮航、台玻、金寶、台積電、國泰金。