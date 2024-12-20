金融界奧斯卡揭曉！星展銀獲菁業獎最佳企金及數位金融雙優等獎

被譽為金融界奧斯卡的「菁業獎」日前揭曉第 12 屆獲獎名單，星展銀行（台灣）憑藉專業的企業金融服務與卓越的數位創新能力，榮獲「最佳企業金融獎優等」與 「最佳數位金融獎優等」兩項榮譽，成為本屆唯一獲獎的外商銀行。此次獲獎，彰顯出星展銀行（台灣）在數位轉型與永續發展的領先地位，並持續以創新解決方案與優質服務為客戶提供卓越體驗，深獲評審高度肯定。



星展銀行（台灣）企業金融深耕本地市場，專注數位轉型與永續發展，助力客戶提升全球營運效率。以五大核心策略推動創新解決方案，涵蓋專業諮詢、跨境連結、數位轉型、綠色金融及中小企業支持，協助客戶實現併購成長與業務拓展。透過 DBS IDEAL RAPID、創新匯款服務「SWIFT gpi」等先進數位平台，為客戶提供一站式跨境資金管理解決方案，即時監控及優化管理流程，提升客戶的全球資金營運效率。此外，星展將永續列為集團核心策略，結合產品服務推動綠色金融，成為首家推出永續連結貸款和藍色貸款的銀行，積極支持企業在水資源管理、碳排放減量及能源效率提升等多方面達成 ESG 目標。



在「最佳數位金融獎」方面，星展銀行（台灣）憑藉「數位銀行 星展領航」專案獲得高度肯定。這項歷時 18 個月、全行共同投入的大型整合計畫，源於對數位化銀行服務需求不斷增長的敏銳洞察，尤其在疫情之後數位金融需求急速上升。星展大力推動整合升級，將兩大針對消費金融客戶打造的數位銀行服務 app「星展 digibank」與信用卡服務的「星展 Card+」進行全面優化和整合，累計平台用戶超過 200 萬。星展以金融科技創新為核心，為客戶提供更便捷、更個性化的服務，進一步強化以客戶為中心、以科技驅動服務創新的品牌承諾，並持續實踐「Live more, Bank less」的理念。



星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，此次獲得「菁業獎」兩項殊榮，是對星展銀行多年來以創新驅動數位金融發展、以行動支持永續經濟轉型的高度肯定。這不僅鞭策星展更加專注於深耕台灣市場，也激勵我們持續以全球視野結合在地洞察，打造具韌性且面向未來的金融生態系。未來，星展將持續以客戶需求為導向，不斷擴展數位化技術應用，整合綠色金融與智慧型解