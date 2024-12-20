年關手頭緊嗎？勞保紓困貸款手機就能辦！12/26起申請最高10萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 10:23

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勞工朋友們，及時雨來了！土地銀行配合勞動部辦理 114 年度「勞工保險被保險人紓困貸款 (即勞保紓困貸款)」，自 113 年 12 月 26 日至 114 年 1 月 10 日開放申請，提供線上（開辦日上午 8 點起）、臨櫃（開辦日上午 9 點起）或郵寄方式辦理，每人最高貸款金額新臺幣 10 萬元。

勞保紓困貸款期間為 3 年，前 6 個月按月付息不還本，第 7 個月起按月平均攤還本息。勞工朋友須同時符合：1. 參加勞保年資滿 15 年以上、2. 無欠繳勞保費及滯納金、3. 未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清等 3 大條件，即可辦理申請。

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土地銀行指出，勞保紓困貸款撥款時間為勞保局核准後的 7 個營業日，估計多數申請人在農曆年前即可獲得款項。本年度勞保紓困貸款同樣提供線上一條龍作業，只要使用個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，在家就能完成申辦。

土地銀行自 92 年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第 22 年，並持續升級系統功能，提供更便利、快速的服務。依土地銀行統計，113 年度勞保紓困貸款案件共 119,228 件、貸款金額約新臺幣 119.08 億元，其中逾 85％案件透過線上申請，採自動撥款功能，使多數申請人在春節前即獲得款項，充分展現土銀數位化成效。