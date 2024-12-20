重返白宮後首個房產新案 杜拜「川普大樓」2025年開盤

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-20 13:59

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杜拜市中心即將崛起一座新的地標建築—川普大樓，預計 2025 年動工，總投資額將達 20 億迪拉姆，由豪華國際地產開發商 Dar Global 負責開發。

這將是川普再次擔任美國總統後，川普品牌推出的首個建築作品。

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川普大樓將坐落於杜拜市中心的一個私密區域，享有無與倫比的哈利法塔和海洋景觀，彰顯川普品牌在全球的深遠影響力，也將進一步提升杜拜的豪華房地產市場。

此外，川普大樓是高端住宅和商業綜合體，杜拜首家川普飯店也將進駐，這是一個瞄準高端市場的豪奢品牌，可望吸引全球投資者和富裕客戶的目光。