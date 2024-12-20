重返白宮後首個房產新案 杜拜「川普大樓」2025年開盤
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-20 13:59
杜拜市中心即將崛起一座新的地標建築—川普大樓，預計 2025 年動工，總投資額將達 20 億迪拉姆，由豪華國際地產開發商 Dar Global 負責開發。
這將是川普再次擔任美國總統後，川普品牌推出的首個建築作品。
川普大樓將坐落於杜拜市中心的一個私密區域，享有無與倫比的哈利法塔和海洋景觀，彰顯川普品牌在全球的深遠影響力，也將進一步提升杜拜的豪華房地產市場。
此外，川普大樓是高端住宅和商業綜合體，杜拜首家川普飯店也將進駐，這是一個瞄準高端市場的豪奢品牌，可望吸引全球投資者和富裕客戶的目光。
川普在杜拜的房地產投資已經實現了 100% 的成長，川普大樓 2025 年在杜拜的開盤，無疑將成為杜拜房產市場的新焦點。
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