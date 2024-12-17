東京商辦、住宅樓價格漲幅 居全球15大城市之冠

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-17 13:11

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日本不動産研究所最新報告指出，截至 2024 年 10 月，東京的新建住宅樓價格和商辦租金漲幅，皆居全球 15 個主要城市之冠。

報告指出，東京商辦租金較半年前上漲 1.3%，時隔 8 年再次重登榜首。主因搬遷和擴張趨勢增強，空置率下降，讓東京的房市復甦更顯突出。而歐美、東南亞地區租金停滯狀況趨明顯，中國則加速下跌。

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該調查半年進行一次，過去受到新冠疫情影響，東京辦公樓租金持續下降，這是時隔四年半以來首度上漲，並一舉重新拿回全球首位。

三鬼商事 (東京都中央區) 的數據顯示，10 月份東京都心 5 區的辦公樓空置率降至 4.48%，比 4 月份下降了 0.90 個百分點。平均租金調查顯示，10 月份漲至每 3.3 平方米 20178 日元，同比上漲 353 日元(1.8%)。

在東京都內，麻布臺 Hills(港區) 等大型商辦相繼開業，需求相當旺盛。企業為了刺激員工的上班意願和確保人才，正在努力創造適合工作的環境。

日本不動産研究所的首席研究員吉野薫認為，在供需緊張的背景下，東京辦公樓租金上漲今後將持續下去。三幸房地産（Sanko Estate）的首席分析師今關豐和表示，辦公樓的收益性具有穩定感，投資風險較小，這也在産生影響。