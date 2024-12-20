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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.4元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.6元下修至4.4元，其中最高估值4.73元，最低估值4.28元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.73(4.73)5.324.85
最低值4.28(4.43)4.644.85
平均值4.46(4.58)4.914.85
中位數4.4(4.6)4.854.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.40億52.91億47.80億48.94億
最低值45.84億46.69億47.80億48.94億
平均值46.93億49.11億47.80億48.94億
中位數46.03億48.42億47.80億48.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.033.784.203.134.01
營業收入33.71億39.69億45.11億45.40億45.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTC

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