鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.4元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.6元下修至4.4元，其中最高估值4.73元，最低估值4.28元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.73(4.73)
|5.32
|4.8
|5
|最低值
|4.28(4.43)
|4.64
|4.8
|5
|平均值
|4.46(4.58)
|4.91
|4.8
|5
|中位數
|4.4(4.6)
|4.85
|4.8
|5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.40億
|52.91億
|47.80億
|48.94億
|最低值
|45.84億
|46.69億
|47.80億
|48.94億
|平均值
|46.93億
|49.11億
|47.80億
|48.94億
|中位數
|46.03億
|48.42億
|47.80億
|48.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|3.78
|4.20
|3.13
|4.01
|營業收入
|33.71億
|39.69億
|45.11億
|45.40億
|45.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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