〈財報〉索尼Q2營業獲利大增73% 上修全年銷售前景

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-08 16:50

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財報指出，索尼第二季營業獲利達 4,550.8 億日元，成長 73%，優於分析師的預估中值 3,353.1 億日元。同時，維持全年度營業獲利 1.31 兆日元的預測值。

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展望全年度，受益於音樂銷售及 PlayStation 遊戲的強勁成長，今年度淨收入估計達 12.71 兆日元（832 億美元），較此前預計的 12.61 兆日元略有調升。

在推出最新一代硬體四年來，索尼一直在努力降低對核心 PlayStation 業務部門的依賴。然而，遊戲部門的硬體和軟體銷售均超出預期，本季 PlayStation 5 的銷量為 380 萬台，優於預期。

索尼自研的 Astro Bot 和《黑神話：悟空》等熱門遊戲提高了獲利，彌補《Concord 星鳴特攻》的大失敗。

此外，作為全球最大的音樂版權持有者和發行商之一，索尼也受益於 Spotify 等串流服務的流行。由於對需求成長的樂觀情緒， Spotify (SPOT-US) 的股價今年以來已翻漲逾一倍。

索尼音樂集團還擁有部分智慧型手機遊戲和動漫出版業務，這兩項業務在日本以外地區的受歡迎程度都在飆升。