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鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊(GIS-US)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對通用磨坊(GIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.52元下修至4.44元，其中最高估值4.55元，最低估值4.38元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.55(4.55)4.835.155.33
最低值4.38(4.47)4.344.525.05
平均值4.46(4.51)4.644.885.19
中位數4.44(4.52)4.624.925.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值200.68億209.74億208.60億210.88億
最低值198.53億192.36億191.24億197.83億
平均值199.72億201.03億199.32億204.36億
中位數199.75億202.58億196.94億204.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.563.784.424.314.31
營業收入176.27億181.27億189.93億200.94億198.57億

詳細資訊請看美股內頁：
通用磨坊(GIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGIS

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