鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊(GIS-US)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對通用磨坊(GIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.52元下修至4.44元，其中最高估值4.55元，最低估值4.38元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.55(4.55)
|4.83
|5.15
|5.33
|最低值
|4.38(4.47)
|4.34
|4.52
|5.05
|平均值
|4.46(4.51)
|4.64
|4.88
|5.19
|中位數
|4.44(4.52)
|4.62
|4.92
|5.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|200.68億
|209.74億
|208.60億
|210.88億
|最低值
|198.53億
|192.36億
|191.24億
|197.83億
|平均值
|199.72億
|201.03億
|199.32億
|204.36億
|中位數
|199.75億
|202.58億
|196.94億
|204.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.56
|3.78
|4.42
|4.31
|4.31
|營業收入
|176.27億
|181.27億
|189.93億
|200.94億
|198.57億
詳細資訊請看美股內頁：
通用磨坊(GIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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