鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.45元，預估目標價為51.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.45元，其中最高估值0.21元，最低估值-2.65元，預估目標價為51.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.21(0.21)
|0.95
|1.76
|2.68
|最低值
|-2.65(-2.65)
|0.26
|0.52
|2.68
|平均值
|-0.55(-0.56)
|0.57
|1.14
|2.68
|中位數
|-0.45(-0.47)
|0.52
|1.05
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.37億
|41.29億
|60.57億
|53.54億
|最低值
|30.21億
|36.21億
|42.76億
|53.54億
|平均值
|30.98億
|38.12億
|48.08億
|53.54億
|中位數
|30.93億
|38.29億
|47.12億
|53.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.49
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|5.10億
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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