search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.45元，預估目標價為51.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.45元，其中最高估值0.21元，最低估值-2.65元，預估目標價為51.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.21(0.21)0.951.762.68
最低值-2.65(-2.65)0.260.522.68
平均值-0.55(-0.56)0.571.142.68
中位數-0.45(-0.47)0.521.052.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.37億41.29億60.57億53.54億
最低值30.21億36.21億42.76億53.54億
平均值30.98億38.12億48.08億53.54億
中位數30.93億38.29億47.12億53.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

相關行情

台股首頁我要存股
Affirm控股59.055.16%

延伸閱讀


Empty