金管會推台日跨境ETF相互掛牌 第一檔最快明年Q3掛牌
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 18:30
為推動台日跨境 ETF 相互掛牌，金管會將於近期公告日本為我國承認之境外 ETF 基金註冊地與基金管理機構所在地，證期局副局長高晶萍今 (19) 日表示，目前有 1 家業者有意願規劃發行，預計明 (2025) 年第三季將有第一檔商品掛牌。
金管會為打造台灣成為亞洲資產管理中心，將推動台日跨境 ETF 相互掛牌列為「擴大投資台灣計畫」中「資本市場國際合作」項下的重要措施。
高晶萍說明，為滿足國人全球資產配置的需求，台灣證交所與日本東京證券交易所洽談後，雙方均有意推動 ETF 相互掛牌合作。未來台日 ETF 可相互於對方交易所掛牌，擴大台灣業者拓展海外市場商機，提供投資人更多元商品選擇。
不過，早在民國 98 年、99 年就有台港 ETF 相互掛牌的先例，當時多達 4 檔，其中，元大標智滬深 300(0061-TW) 迄今仍在交易，另外 3 檔已陸續下市，分別為「恆生指數 ETF」、「恆生 H 股指數 ETF」於 2015 年 12 月 9 日下市，「BP 上證 50 ETF」則於 2022 年 8 月 11 日下市。
談及下市原因，高晶萍指出，可能與法規開放直接投資有關，以及業者考量資產管理規模、成交量較小等流動性問題，評估效益後才決定下市。
對於台日跨境 ETF 相互掛牌，高晶萍說，目前只有一家業者有意願發行，不過，業者還需要一些前置作業，基金也要申請審查，需要一些作業時間，預計明年第三季至少會有首檔商品掛牌上市。
高晶萍進一步指出，如果效益不錯，相信會有更多資產管理業者來加入，未來是否再開放其他國家相互掛牌，金管會都有在一步一步規劃中。
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