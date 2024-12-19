拜登給川普關鍵議程設下障礙 批准加州燃油車強制禁令

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-19 08:50

‌



差不多再過 1 個月，美國政府就將迎來換屆的時間點。在這個節骨眼上，即將卸任的拜登政府，圍繞著新能源車政策存廢，又給明年美國政壇敘事埋下了一條明線。

美國環境保護署（EPA）周三（18 日）發布聲明，批准加州自行設立的兩項清潔能源規則。主要的內容有兩條：一是對重型車輛和發動機的氮氧化物汙染設立限制，二是被稱為「先進清潔汽車 II」的法規，對傳統內燃機汽車設立排放限制。

‌



最關鍵的是，這條規則還對汽車經銷商每年銷售零排放車輛的比例提出要求，2026 年的標準為 35%，2035 年是 100%——等同於完全禁止汽柴油內燃機汽車。

總統當選人川普已經多次明確表態，要終止美國強制推行新能源車的政策，包括取消 7,500 美元的聯邦補貼。美國環保署的這張批文，料將成為明年美國政壇的焦點。川普政府肯定會迅速尋求撤銷這項豁免，而加州會針鋒相對，相互拉扯間，又是汽車製造商感到迷茫的幾年。

而且，由於獨特的立法淵源，加州的汽車排放規則，實際上會影響紐約、華盛頓等一系列州，能佔到美國汽車市場的 30%。

由於加州的空氣汙染立法比聯邦政府的《清潔空氣法案》還早，所以當年立法時留下了一個口子：允許加州制定比聯邦政府更嚴格的排放標準，各州可自行選擇使用哪個標準。

川普在第一個任期內就曾試圖剝奪加州的豁免權，隨後二十幾個州將川普政府告上法庭，這件事最後拖到拜登上台，把川普的政策撤銷了事。

加州州長紐森被視為民主黨下一個挑戰總統大位的熱門人選，未來幾年他與川普的「鬥法」，很大程度上將決定他能否再進一步。