俄羅斯披露「將軍刺殺案」細節：刺客29歲 烏克蘭許諾給10萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-19 07:30

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在短短 24 小時內，俄羅斯當局就抓到了周二（17 日）清晨刺殺俄羅斯武裝力量防輻射、防化學和防生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將的嫌疑人。

俄羅斯聯邦安全局周三宣布，一名烏茲別克籍的嫌疑人，涉嫌刺殺基里洛夫及其助手而被逮捕。嫌疑人是在莫斯科州巴拉希哈地區被捕。這名嫌疑人今年 29 歲，官方沒有披露姓名，但公布了接受審訊時的招供影片。

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事發後全球多家主流媒體均收到「消息人士」確認，烏克蘭安全局是幕後主使，嫌疑人也承認自己被「烏克蘭特種部隊招募」。

俄羅斯偵察人員披露，嫌疑人被承諾獲得 10 萬美元獎勵，同時允許他移居至歐盟國家，條件是刺殺俄軍高階將領。

據嫌疑人交代，這起襲擊策劃了數月時間。他在烏克蘭的指示下抵達莫斯科，購買了一輛電動滑板車，然後收到一枚自製炸彈。他將炸彈安裝在電動滑板車上，放在基里洛夫住所的門口。

他表示，他租了一輛車監視案發現場，並設置 Wi-Fi 鏡頭「直播」給位於第聶伯羅的刺殺策劃者。等到基里洛夫周二早上 6 時許離開大樓時，嫌疑人遙控引爆了炸彈。

他現在正面臨謀殺、恐怖主義行為、非法製造爆炸物和爆炸裝置等刑事罪名的調查。俄羅斯聯邦安全局稱，嫌疑人面臨最高無期徒刑的懲罰。