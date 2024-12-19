search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.18元上修至-0.17元，其中最高估值1.19元，最低估值-1.02元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.19(1.19)1.061.441.15
最低值-1.02(-1.02)-1.55-0.10.84
平均值-0.11(-0.09)0.050.361
中位數-0.17(-0.18)-0.080.311

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.37億18.68億14.39億18.61億
最低值5.94億7.26億8.48億15.36億
平均值6.32億10.78億11.37億16.89億
中位數6.23億10.44億12.25億16.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.53-0.13-0.36-6.051.06
營業收入119萬436萬1.50億1.18億3.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMARA

相關行情

台股首頁我要存股
Marathon Digital Holdings Inc24.5925-0.03%

延伸閱讀


Empty