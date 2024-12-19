鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.18元上修至-0.17元，其中最高估值1.19元，最低估值-1.02元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.19(1.19)
|1.06
|1.44
|1.15
|最低值
|-1.02(-1.02)
|-1.55
|-0.1
|0.84
|平均值
|-0.11(-0.09)
|0.05
|0.36
|1
|中位數
|-0.17(-0.18)
|-0.08
|0.31
|1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.37億
|18.68億
|14.39億
|18.61億
|最低值
|5.94億
|7.26億
|8.48億
|15.36億
|平均值
|6.32億
|10.78億
|11.37億
|16.89億
|中位數
|6.23億
|10.44億
|12.25億
|16.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.53
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|營業收入
|119萬
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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