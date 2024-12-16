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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings IncMARA-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值44元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Marathon Digital Holdings Inc評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Marathon Digital Holdings Inc今(16日)收盤價為22.73元。近5日股價下跌4.17%，標普指數下跌0.64%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MARA市場預估目標價

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Marathon Digital Holdings Inc22.730.66%

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